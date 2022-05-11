Картковий будиночок "другої армії світу" посиплеться з вогником: ЗСУ знайшли їх слабке місце

Російські окупанти здуваються під Харковом, але насичують Херсон. Наразі в районі Харкова зафіксовано три батальйонно-тактичних групи окупантів, які не здатні утримувати зайняті території.

Чому навала зі сходу приречена

Командири окупаційних підрозділів постійно звертаються до керівництва за підтримкою з боку Військово-космічних сил РФ.

Актуальне Ми воюємо із шакалами, і є лише один спосіб їх зупинити

На Донбаському плацдармі загалом сконцентровано 64 батальйонно-тактичних групи окупантів, а саме:

34 батальйонно-тактичних групи в районі Ізюму (розташовані на південний захід та схід від Ізюму, але зараз перебувають у стані ротації);

23 батальйонно-тактичних групи на Південно-Донбаському плацдармі;

7 батальйонно-тактичних груп на Північно-Донбаському.

Незважаючи на те, що це найбільша концентрація ворожих сил та засобів в Україні, проводити повномасштабний наступ на всьому фронті вони не здатні. Цих сил для таких дій замало. Тому обмежуватимуться вони окремими напрямками.

Важливе В Москві лютують через провал "параду перемоги"

Розгром вже близько

На Запоріжжі сконцентровано вісім ворожих батальйонно-тактичних груп. У Херсонській області кількість російських окупантів за рахунок перегрупування військ та перекидання додаткових сил та засобів збільшили з 7 до 17 батальйонно-тактичних груп.

Однак цієї кількості їм, як і раніше, недостатньо не лише для того, щоб здійснювати наступ фронтом у 160 кілометрів, але й щоб утримувати область в обороні при контрнаступі ЗСУ.

Фактично вирішення питання з окупантами в районі Харкова стане визначальним для розгрому їхнього Ізюмського угруповання, а це, зі свого боку, призведе до того, що цей картковий будиночок посиплеться, та ще й з вогником.

До теми – військовий експерт вважає, що активна фаза війни почалася ще у жовтні: дивіться відео