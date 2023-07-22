Карту розділеної Росії з кабінету Буданова виставили на аукціон: яка мінімальна ставка

22 липня 2023, 10:27
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Сергій Притула

Волонтер Сергій Притула продає на аукціоні знамениту карту з кабінету очільника ГУР МО Кирила Буданова із розділеною на частини Росією.

Про це повідомив сам волонтер у себе в соцмережах. Притула нагадав, що аукціон – це тільки частинка великого збору на придбання 5 комплексів БПЛА EOS для ГУР.

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Понад рік наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону...Настав час знаменитої "карти Буданова",
– зазначив Сергій Притула. 

Карту обміняють на безпілотники для ГУР

За його словами, Кирило Олексійович віддав волонтерам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб фонд Притули перетворив її на безпілотники для штурмовиків ГУР".

Увага! Аукціон буде відбуватись 23 липня, у неділю, у прямому ефірі на фейсбук-сторінці та ютуб-каналі Притули. Початок о 19.00.

Волонтер також повідомив, що уже є перша ставка розміром у 400 000 гривень: "Від неї і будемо відштовхуватися під час онлайн-аукціону".

 Що за карта "розділеної" Росії

Вперше карту в кабінеті голови ГУР Кирила Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На ній чорним маркером були обведені Курська і Бєлгородська області, а також Кубань. Калінінградська область була підписана "ФРН", на Карелії та північному заході стояла літера "Ф", Кавказ називався "Ічкерією", центральні області та частина Сибіру підписані "ЦАР", на Далекому Сході — буква "К", на Курильських островах – "Японія".
Автор: Анастасія Лукашевська