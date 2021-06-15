У кар’єрі на Луганщині демонтували величезний бюст Леніна: фото

У Луганській області в селі Білогорівка у кар'єрі демонтували великий бюст тоталітарного вождя Володимира Леніна. Невідомо, хто його туди приніс.
Також невідомо, хто прибрав бюст. Відповідне фото оприлюднили в мережі активісти.
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На одній світлині стоїть статуя, а на іншій вже немає.
Мінус Ленін на Луганщині!
– написав активіст.
"Ленінопад" в Україні: що відомо
- В Україні діє закон про декомунізацію. Він передбачає, що на всій території держави забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
- Порушники закону можуть отримати 5 років в'язниці.
- Перший пам'ятник Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року. Це сталось на Бесарабській площі в Києві у період Майдану. Після цього хвиля "ленінопаду" прокотилась по всій Україні.
- В Одеській області у січні 2021 року знесли останній в Україні пам'ятник Леніну. Він "ховався" у селі Старі Трояни, що в Ізмаїльському районі.
- До речі в селі Осипенко Запорізької області встановили скульптуру Христа Спасителя. Вона розміщена там, де до 2014 року був гіпсовий пам'ятник Володимиру Леніну