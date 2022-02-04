Каски у цій ситуації фруструють, – Кулеба про подальшу допомогу від Німеччини

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина може допомогти нашій країні не лише касками. Саме про це дипломат планує говорити з німецькою колегою Анналеною Бербок

Уже наступного тижня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан прилетять до Києва. Саме під час цього візиту Дмитро Кулеба має намір обговорити з німецькою дипломаткою допомогу Берліна Україні.

Зверніть увагу Німеччина досі офіційно не підтвердила надання Україні бодай шоломів

Німеччина може робити більше

Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Берлін може зробити набагато більше у вирішені конфлікту між Україною та Росією, ніж робить зараз. Як приклад, дипломат навів каски, які Німеччина планує надати Україні. Глава МЗС назвав їх марними на фоні загрози нової агресії Кремля.

Каски в нинішній ситуації фруструють,

– підкреслив Кулеба.

Глава МЗС наголосив на тому, що під час візиту Бербок до Києва він обговорить з нею усі ті складнощі, які з'явилися останнім часом. Кулеба назвав свою німецьку колегу хорошою людиною, однак переконаний, що Берлін має докласти більше зусиль для збереження миру в Європі.

"Те, що відбувається в Україні – не лише про Україну. Якщо Захід програє тут, це надішле дуже простий сигнал усьому світу, що Захід не може захистити свої переконання і захистити себе", – наголосив Кулеба.

До слова, візит Бербок та Ле Дріана до Києва запланований на 7 – 8 лютого.

Позиція Німеччини щодо загрози російського вторгнення до України: головне

На тлі загрози російського вторгнення низка іноземних партнерів почали допомагати Україні озброєнням для посилення обороноздатності. Серед таких країн США, Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія.

Однак Німеччина не підтримує такої ідеї та не дозволяє іншим країнам передавати зброю свого виробництва Україні, як це зробили США. Свою позицію Берлін пояснює прагненням вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

Натомість німецький уряд пообіцяв Україні виділити 5 000 касок та розгорнути польовий госпіталь. Однак за інформацією ЗМІ, в Берліні досі цього не погодили.

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