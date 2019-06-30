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      Кат за оголошенням: на Шрі-Ланці у незвичний спосіб обрали виконавців смертного вироку

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      Смертна кара на Шрі-Ланці не здійснювалася з 1976 року
      Смертна кара на Шрі-Ланці не здійснювалася з 1976 року / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Влада Шрі-Ланки найняла двох катів – їх обрали серед сотні кандидатів, що подали заявку у відповідь на оголошення. Через два тижні навчання кати повинні будуть стратити – вперше в країні з 1976 року – чотирьох злочинців, причетних до незаконного обігу наркотиків.

      Оголошення генеральний комісар в'язниць Шрі-Ланки (острівна країна на південь від Індії) оприлюднив на початку 2019 року. Вимоги до осіб, пише BBC, що висловлять готовність виконати функцію ката, були такими: чоловік з сильним характером і громадянством Шрі-Ланки, 18-45 років.

      До слова, 1999 – це рік, коли Україна відмовилася від смертної кари

      Утім, за даними місцевих ЗМІ, зайняти незвичну вакансію виявили бажання двоє громадян США і дві жінки. Цих осіб проігнорували, а от двох відібраних шріланкійців ще будуть навчати протягом щонайменше кількох тижнів.

      Чому відновили смертну кару у Шрі-Ланці

      Примітно, що смертна кара у Шрі-Ланці не заборонена законодавством: за зґвалтування, торгівлю наркотиками і вбивство можуть присудити до такого покарання. Але його не застосовували з 1976 року.

      Та на початку 2019 року чинний президент країни Маїтріпала Сірісена заявив, що виконання цього покарання відновлять. Зокрема, президент вважає, що смертна кара – єдиний спосіб боротьби з незаконним обігом наркотиків. 

      Я підписав смертні вироки для чотирьох засуджених. Їм ми про це поки не сказали. Ми не хочемо називати їхніх імен, щоб запобігти можливим безладам у в'язницях,
      – сказав Сірісена.

      І додав, що в країні понад 60% в'язнів засуджені саме за злочини, пов'язані з наркотиками.

      Про смертну кару в світі: дивіться програму "Кома"

      Реакція міжнародної спільноти

      Обурення висловили Франція, Велика Британія, Норвегія, Євросоюз: "Смертна кара – це жорстокий, нелюдський і принизливий вид покарання. ЄС виступає проти його застосування у будь-яких випадках, за будь-яких обставин".

      Дослідження на цю тему доводять: смертна кара не є гальмівним фактором для злочинців,
      – наголосили в заяві ЄС.

      Представники правозахисної організації Amnesty International також шоковані рішенням влади Шрі-Ланки: "Це матиме руйнівні наслідки для репутації країни. Ми сподіваємося, що президент Сірісена перегляне своє рішення".

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      Теги: Кримінальні новини
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