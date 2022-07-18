Катастрофа Ан-12 у Греції: з-під уламків дістали тіла усіх загиблих українців

На півночі Греції 16 липня впав український літак Ан-12, на борту якого перебували 8 членів екіпажу. Рятувальники досі працюють на місці авіакатастрофи.

Прессекретар пожежної бригади Янніс Артопайос розповів, що жодних небезпечних речовин у районі, де впав літак "Антонов", не виявили. Зауважте, що одразу після авіакатастрофи місцевих жителів закликали зачинити вікна, адже на борту могли бути боєприпаси, тож дим внаслідок їхнього горіння міг бути потенційно токсичним.

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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки авіакатастрофи

За словами Артопайоса, сили цивільного захисту продовжують працювати неподалік села Палеохорі, де близько 23:00 16 липня впав український Ан-12. На його борту перебували 8 членів екіпажу. Усі були українцями.

На місці авіакатастрофи працювали 30 пожежників та кваліфікований персонал грецької армії. Вони створювали безпечні проходи для транспортування тіл. Усі дії проводили у взаємодії та за постійної присутності сил, які має у розпорядженні Генеральний штаб національної оборони Греції.

Окрім цього, за словами Артопайоса, політичне керівництво Міністерства кліматичних криз і цивільного захисту протягом усього вечора підтримувало постійний зв'язок з усіма відповідними міністерствами, зокрема національної оборони, закордонних справ, захисту громадян та охорони здоров'я та довкілля. Це відбувалося з метою кращої координації та ефективного збору інформації про інцидент.

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На борту могли бути боєприпаси

Одразу після авіакатастрофи на місце падіння літака негайно вирушили 15 пожежників із 7 машинами найближчих пожежних служб. Також туди скерували:

пожежників зі спецгруп,

2 спеціальні машини для збору небезпечних матеріалів,

мобільний оперативний центр "Олімп",

групу безпілотних літальних апаратів, які й виявили тіла.

Як зазначив Артопайос, пріоритетом для рятувальників було створення периметра безпеки та блокування зони авіакатастрофи, адже на борту, ймовірно, були 11,5 тонн боєприпасів. Тоді ж жителів закликали зачинити вікна та двері через задимлення, а також не наближатися до місця аварії.

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Тіла усіх загиблих витягли з-під завалів

Генштаб національної оборони скерував на місце авіакатастрофи підрозділи з розмінування та групу спеціальної міжпрофільної роти ядерного, біологічного і хімічного захисту.

Також туди направили групу екоінспекторів. Артопайос зазначив, що в районі падіння Ан-12 небезпечних речовин не виявили.

Усі 8 тіл екіпажу літака "Антонов" вже витягнули з-під уламків. За даними пожежної служби, їх відвезуть до загальної лікарні у місті Комотіні. Для транспортування надали спецавтомобіль Збройних сил.

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