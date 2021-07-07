Катастрофа пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: з води почали витягати тіла загиблих

У Росії рятувальники почали витягати з води тіла жертв авіакатастрофи Ан-26 на Камчатці. Літак 6 липня врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.

У момент аварії на борту пасажирського повітряного судна перебували 28 людей, серед них – одна дитина.

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Почали витягувати тіла з води

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов заявив, що вже почали витягувати тіла загиблих з води.

Йде рятувальна операція, перші тіла вже витягуються з води, інформація надходить у режимі реального часу,

– сказав він.

Російські ЗМІ пишуть, що з Охотського моря рятувальники дістали тіла дев'яти жертв катастрофи літака Ан-26.

Одного зі загиблих вже вдалося упізнати.

Окрім цього, зазначають, що для упізнання проводитимуть генетичну експертизу – прибудуть судмедексперти.

Катастрофа Ан-26 на Камчатці

МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України в Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.

Пасажирський літак Ан-26 летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.

Зв'язок з повітряним судном зник за 9 хвилин до приземлення.

Воно врізалося у прибережну скелю та впало в Охотське море.

Слідство розглядає 3 версії аварії: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.

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