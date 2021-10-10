Катастрофа літака з парашутистами у Татарстані: список загиблих та тих, хто вижив

10 жовтня 2021 , 12:29
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Джерело:

Mash

У Татарстані 10 жовтня розбився літак, нам борту якого були парашутисти. Загинули 16 осіб, серед них два пілоти. Ще 6 людей доправили до лікарень. У мережі оприлюднили списки жертв та потерпілих.

У авіатрощі загинули два пілоти: Михайло Бєляєв та Олександр Зиков.

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Список загиблих:

  • Михайло Бєляєв: пілот, 60 років;
  • Олександр Зиков: пілот, 61 рік;
  • Ольга Мінібаєва;
  • Павло Музиченко;
  • Динар Давлетгарєєв;
  • Андрій Тимофєєв;
  • Дмитро Філіна;
  • Денис Прохоров;
  • Сергій Кузенко;
  • Ксенія Самігулліна, стрибала в тандемі;
  • Олег Кобеляцький;
  • Ільнар Гайфуллін, стрибав в тандемі;
  • Ігор Алексєєв;
  • Олександр Цивінський, стрибав в тандемі;
  • Равіль Шарафутдінов;
  • Вікторія Соловйова, стрибала в тандемі.

Список потерпілих:

  • Дмитро Дербишев;
  • Володимир Зеленін, у важкому стані;
  • В'ячеслав Піскунов;
  • Денис Яковлєв;
  • Олександр Єрьомін;
  • Вадим Фахрутдінов.

Одного з родичів сприйняли за потерпілого

Зазначимо, що раніше повідомили про 7 осіб, яких начебто врятували після авіатрощі. Проте цю інформацію спростували, з постраждалим переплутали родича людини, що була на борту. Чоловіку на місці трагедії стало погано і його повезли до лікарні, де й зарахували у список травмованих.

Дивіться відео з місця катастрофи:

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Що відомо про катастрофу L-410

  • Літак вилетів з Мензелінська вранці 10 жовтня і одразу перестав виходити на зв'язок.
  • Він здійснив жорстку посадку всього за кілька кілометрів від аеродрому.
  • Очевидці кажуть, що перед авіатрощею літак летів низько над деревами.
  • Остаточну причину трагедії поки не назвали.
Автор: Ірина Пундор