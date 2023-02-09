Нідерланди викликали посла Росії через докази причетності Путіна до катастрофи MH17

Владімір Путін особисто прийняв рішення про надання терористам ЗРК "Бук", яким збили літак MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 року. Через це Нідерланди викликали посла Росії.

Так, Нідерланди вимагають пояснень у зв'язку з розслідуванням у справі про збиття літака рейсу MH17. Нагадаємо, що напередодні спільна слідча група заявила про завершення розслідування.

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Нідерланди викликали посла Росії

Так, у Палаті представників прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що причиною виклику посла Росії стали висновки спільної слідчої групи стосовно ролі диктатора Владіміра Путіна.

За попередньою інформацією, вже запропоновано вислати російського посла з країни. Однак Марк Рютте хоче тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою.

Збиття MH17: що відомо