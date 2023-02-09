Нідерланди викликали посла Росії через докази причетності Путіна до катастрофи MH17
Джерело:NOS
Владімір Путін особисто прийняв рішення про надання терористам ЗРК "Бук", яким збили літак MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 року. Через це Нідерланди викликали посла Росії.
Так, Нідерланди вимагають пояснень у зв'язку з розслідуванням у справі про збиття літака рейсу MH17. Нагадаємо, що напередодні спільна слідча група заявила про завершення розслідування.
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Нідерланди викликали посла Росії
Так, у Палаті представників прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що причиною виклику посла Росії стали висновки спільної слідчої групи стосовно ролі диктатора Владіміра Путіна.
За попередньою інформацією, вже запропоновано вислати російського посла з країни. Однак Марк Рютте хоче тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою.
Збиття MH17: що відомо
- Малазійський літак "Боїнг-777" виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур. Росіяни збили його над Донбасом 17 липня 2014 року.
- Внаслідок трагедії загинули усі люди на борту – 298 осіб. Більшість з них – громадяни Нідерландів.
- Прокуратура Нідерландів відкрила матеріали справи MH17.
- 8 лютого слідчі опублікували записи телефонних розмов, які фактично є доказом безпосередньої причетності Путіна до трагедії. Зокрема в деяких уривках йдеться про те, що рішення про надання ЗРК "Бук", яке попросили терористи, що були в донецькій області, ухвалював особисто кремлівський диктатор.
- Генпрокурор Андрій Костін відреагував на озвучені на пресконференції тези та оприлюднені записи, наголосивши, що тепер ніхто не має сумнівів щодо причетності вищого російського керівництва до війни на Донбасі.