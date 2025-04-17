Ймовірно, через поломку двигуна: в Польщі зазнав аварії спортивний літак

Ввечері 16 квітня в польській Сілезії під час приземлення зазнав аварії невеликий спортивний літак. На борту під час інциденту перебувало 2 людей.

На щастя, вони залишились неушкодженими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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У Польщі зазнав аварії спортивний літак

Авіакатастрофа трапилася близько 19 години вечора в районі міста Глівіце.

Малий спортивний літак зазнав аварії під час приземлення. На борту було двоє людей, які залишили літак самостійно до приїзду рятувальних служб,

– повідомили у місцевій пожежно-рятувальній службі, додавши, що обоє не мають травм.

Правоохоронці припускають, що причиною аварії могли стати проблеми з двигуном. В поліції вказали, що політ виконували курсант з інструктором.

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Нагадаємо, у Флориді, що в США, 11 квітня, невеликий літак впав на залізничну колію. Внаслідок цього загинуло 3 людини, ще одна була поранена. Триває розслідування обставин катастрофи.