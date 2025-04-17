Ймовірно, через поломку двигуна: в Польщі зазнав аварії спортивний літак
- У Польщі в місті Глівіце зазнав аварії малий спортивний літак, на борту якого перебували двоє людей, які не постраждали.
- Причиною аварії, ймовірно, стали проблеми з двигуном.
Ввечері 16 квітня в польській Сілезії під час приземлення зазнав аварії невеликий спортивний літак. На борту під час інциденту перебувало 2 людей.
На щастя, вони залишились неушкодженими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
Дивіться також Авіакатастрофа у США: з річки Потомак витягнули тіла всіх 67 загиблих
У Польщі зазнав аварії спортивний літак
Авіакатастрофа трапилася близько 19 години вечора в районі міста Глівіце.
Малий спортивний літак зазнав аварії під час приземлення. На борту було двоє людей, які залишили літак самостійно до приїзду рятувальних служб,
– повідомили у місцевій пожежно-рятувальній службі, додавши, що обоє не мають травм.
Правоохоронці припускають, що причиною аварії могли стати проблеми з двигуном. В поліції вказали, що політ виконували курсант з інструктором.
Дивіться також Відносини між Росією та Азербайджаном стрімко псуються після збиття літака, – ISW
Нагадаємо, у Флориді, що в США, 11 квітня, невеликий літак впав на залізничну колію. Внаслідок цього загинуло 3 людини, ще одна була поранена. Триває розслідування обставин катастрофи.