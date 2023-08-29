Загибель пілотів над Житомирщиною: у ДБР розкрили перші результати розслідування

Зіткнення L-39 25 серпня у небі над Житомирщиною забрало життя 3 українських пілотів. Наразі триває розслідування трагедії.

Представниця ДБР розповіла деталі в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що станом на 29 серпня опитали вже понад 30 людей, які були свідками або причетними до трагічних подій.

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Мовиться як про цивільних, так і про тих фахівців, які того дня були на робочому місці та працювали над цими процесами.

За попередніми даними, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків, коли вони здійснювали маневр розвороту.

Наразі є 3 версії:

технічна несправність літаків;

помилка пілотів;

порушення при організації здійснення польотів.

З уламками літаків, які впали на землю, потрібно провести низку необхідних експертиз. Зокрема, судово-медична та судова авіаційна-технічна експертиза. Їх проведуть незалежні організації.

Що відомо про катастрофу

Трагедія сталася 25 серпня у небі над Житомирщиною. Два навчально-бойові літаки L-39 "Альбатрос" зіткнулися й впали у селі Сінгури на людські городи. Ніхто з цивільних не постраждав. На жаль, троє пілотів загинули. Серед них – легендарний Андрій Пільщиков ("Джус"). Він був одним з "привидів Києва".