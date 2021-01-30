Mayday, mayday, Arvin: з'явилось моторошне відео катастрофи суховантажу в Чорному морі

Суховантаж Arvin затонув 17 січня біля узбережжя Туреччини. У складі екіпажу судна були й українці. Катастрофа забрала 3 життя – 2 українців та 1 росіянина. Ще троє членів екіпажу – зникли безвісти.
Джерело: телеграм-канал Perepichka news
У мережі з'явилось відео, зняте на судні під час шторму.
До теми Катастрофа судна Arvin біля берегів Туреччини: врятовані українські моряки повернулись додому
Екіпаж одразу подав сигнал лиха
На кадрах видно, що суховантаж розколовся і почав тонути. Екіпаж одразу подав сигнал лиха.
Mayday mayday усім! Наше судно зламалось, ми тонемо. Допоможіть!
– безліч разів повторюють члени екіпажу по радіозв'язку.
"Що тонемо?" – питають один в одного моряки. "Уяви собі", – лунає у відповідь. Також екіпаж одразу кинувся одягати гідрокостюми.
На відео чути, як на зв'язок виходить турецька берегова охорона. Наприкінці члени команди нагадують, що з судна потрібно забрати документи та бортовий журнал.
Дивіться відео з судна Arvin (Увага! На відео присутня нецензурна лексика):
Що відомо про катастрофу судна Arvin у Чорному морі:
- 17 січня у Чорному морі поблизу турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin.
- Судно ходило під прапором Перу, втім його власником є одеська компанія.
- На борту судна перебувало 12 членів екіпажу: 10 українців та 2 росіян.
- Рятувальникам врятувати вдалося 6 постраждалих.
- Поки що відомо про 3 загиблих – двох українців та 1 росіянина.
- Ще 3 членів екіпажу досі не знайшли.
- 5 українських моряків після того, як їх виписали з лікарні, повернулись додому. Вони прилетіли до Одеси 20 січня.