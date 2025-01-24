Мазут з російських танкерів дістався берегів Одещини: науковець показав кадри

Після штормів на піщаному пересипі в рекреаційній зоні "Катранка", що на Одещині, з'явилося багато мазуту. Він вилився під час аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Зазначимо, що два російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" затонули 15 грудня 2024 року, що призвело до витоку нафтопродуктів та спричинило екологічну загрозу. Наразі мазут дістався до берегів Одеської області, передає 24 Канал з посиланням на науковця Івана Русєва.

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Яка екологічна ситуація поблизу берегів Одещини

Науковець каже, що після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузлівські лимани" винесло мазут на відстані 25 – 40 метрів від моря.

Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тонн мазуту, який вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття,

– повідомляє Русєв.

Він додає, що раніше також було знайдено птаха в мазуті. Його направили на дослідження до Українського Центру екології моря, щоб виявити, чи має це зв'язки з мазутом у Чорному морі після аварії російських танкерів. Однак, за словами науковця, керівник центру відмовився зробити дослідження.

Русєв також каже, що наразі команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу.

Водночас у коментарі "Суспільне Одеса" в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що звернень про вияв забруднення на одеському узбережжі не було. Проте заявили, що здійснять виїзд для фіксації та відбору проб води.

Директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна також каже, що область готова реагувати на ці забруднення. Вона додає, що ще 10 січня ОВА повідомила всі прибережні райони та громади про ймовірність того, що мазут дістанеться до берегів Одещини.

Зазначимо, що мазут із російських танкерів також знищує рибу та птахів в Криму. Там окупаційна влада оголосила надзвичайний стан.

Нагадаємо, що 15 січня через шторм у Керченській протоці трапилася аварія з двома російськими танкерами. Судна перевозили по 4 тисячі тонн мазуту. Внаслідок катастрофи частина нафтопродуктів витекла у воду, утворивши чорні плями.

Серед можливих причин аварії тоді слідство розглядало сильний шторм та помилку екіпажів у керуванні суднами.