На борту було 10 людей: поліція уточнила дані щодо трагедії з гелікоптером у Броварах

У Броварах 18 січня розбився гелікоптер. На його борту перебували 10 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зауважила, що день авіакатастрофи став чорною сторінкою в історії не лише всіх підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, а і всієї країни.

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У вертольоті було 10 людей

Рева зауважила, що падіння вертольота у Броварах – це велика трагедія не лише для МВС, а й для самого міста, адже також загинули його мешканці. Наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих, серед яких була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.

На борту гелікоптера перебували 10 осіб. Троє – це члени екіпажу, семеро – це керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович,

– додала речниця.

Також на борту були:

заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк,

двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко,

фотограф Микола Анацький.

Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов.

"Пошуково-рятувальна операція завершена вчора (18 січня – 24 Канал) по обіді" – підсумувала Рева.

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