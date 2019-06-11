Катастрофа МІ-8 на Рівненщині: на Львівщині ховають загиблих військових – фото, відео

У Бродах на Львівщині відбувається церемонія прощання з загиблими військовими льотчиками гелікоптера Мі-8. Це вертоліт зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині, внаслідок чого весь його екіпаж у складі чотирьох осіб загинув.

Прощання та поховання проходить у Бродах, оскільки саме тут базується 16-а окрема бригада армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, до складу якої входили загиблі.

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10 червня близько 20:00 на в’їзді до Бродів відбулася зустріч тіл льотчиків Ігоря Мазепи, Владислава Попенка, Василя Романюка та Павла Дацюка. А о 21:00 у церкві Пресвятої Богородиці покровительки України, що розташовується біля військової частини, пройшло заупокійне богослужіння.

Чин похорону розпочався 11 червня о 8:00 з молебню та прощання із загиблими у військовому клубі. Далі має відбутися вже саме поховання.

Дивіться відео-трансляцію церемонії прощання та поховання загиблих у катастрофі на Рівненщині членів екіпажу гелікоптеру МІ-8

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Ким були загиблі члени екіпажу Мі-8:

– полковник Ігор Мазепа: командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, 40 років, народився у Бродах;

– старший лейтенант Владислав Попенко: льотчик-штурман, 25 років, народився у Вінниці;

– капітан Василь Романюк: бортовий авіаційний технік-інструктор, 28 років, народився у Бродах;

– старший лейтенант Павло Дацюк: бортовий авіаційний технік, 25 років, народився у селі Гаї Бродівського району.

Катастрофа вертольота Мі-8 трапилася увечері 29 травня. Спершу з гелікоптером втратили зв'язок, а потім стало відомим, що машина здійснила аварійну посаду та загорілася. Сталося це під час виконання тренувального польоту. На момент аварії в салоні судна перебували четверо членів екіпажу, всі загинули.

Місце катастрофи Мі-8

Спершу слідство розглядало кілька версій інциденту – технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Згодом слідчі виокремили основну версію – технічна несправність. Крім того, у військовій прокурату зауважили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на "Мотор Січі", і все було гаразд. Також тут додали, що ще раз перевірять технічний стан Мі-8. Розслідування катастрофи займається ДБР.

Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: усе, що варто знати

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