Аварія у Будапешті на Дунаї з десятками жертв: ув'язнили українського капітана

В Угорщині ув'язнили Юрія Чаплінського – капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn. У Будапешті воно зіткнулося з туристичним катером "Русалка". Він затонув за лічені миті.

Трагедія сталася у 2019 році у кількох метрах від опори моста Маргіт – навпроти будівлі парламенту. На борту "Русалки" перебували 33 корейських туристи й 2 членів екіпажу.

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Тоді внаслідок аварії загинули 28 людей. Рятувальні роботи суттєво ускладнили сильний дощ та течія Дунаю. Температура води у річці становила приблизно 10 – 12 градусів. Через це пасажири отримали сильне переохолодження.

У чому визнали винним Чаплінського

Українця Юрія Чаплінського затримали невдовзі після трагедії. Вона стала наймасштабнішою за останні 30 років на Дунаї. Угорські прокурори заявили, що Чаплінський не зосередився на управлінні кораблем під час зливи.

Він не відчув присутності "Русалки", не виходив на зв'язок і не подавав аварійних звукових сигналів,

– мовилося у суді.

Тепер Чаплінського засудили до 5 років. Чоловік своєї провини не визнав. Очікують, що він подасть на апеляцію. Водночас Чаплінський розповів, що дуже шкодує через трагедію. Він зізнається, що ні на мить не може позбутися спогадів про трагедію.