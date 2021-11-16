Катер Збройних сил України назвали на честь загиблого Героя

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нове ім'я патрульному катеру ЗСУ. Його назвали на честь Героя України В'ячеслава Кубрака.

Відповідну назву присвоїли патрульному судну з бортовим номером Р194. Катер входить до 30 дивізіону надводних кораблів Військово-морських сил ЗСУ.

Цікаво Французи будують катери для українських прикордонників: перший спустять на воду в листопаді

Згідно з указом президента, у такий спосіб мають намір увічнити пам'ять про мужність та героїзм прапорщика В'ячеслава Кубрака. Герой України проявив себе під час захисту незалежності та цілісності держави.

Судно з бортовим номером Р194 надалі іменуватимуть патрульним катером "В'ячеслав Кубрак".

–

Хто такий В'ячеслав Кубрак: що відомо

Уродженець Херсонської області В'ячеслав Кубрак служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Брав участь у миротворчій місії в Косові, рятував польських миротворців від падіння в гірську прірву, розміновував території в Лозовій.

Окрім цього, Кубрак був військовослужбовцем у складі берегової оборони в Криму.

Після окупації півострова Росією, він перебував на лінії фронту, в зоні проведення АТО та ООС.

Під час виконання одного з розвідувальних завдань 8 жовтня 2019 року підірвався на міні.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою, отримав поранення.

Військового госпіталізували до Обласної клінічної лікарні в Дніпрі, але врятувати життя захисника не вдалося.

Він помер 11 жовтня 2019 року в медзакладі.

За життя Кубрака нагородили медаллю "За бездоганну службу", відзнакою "За участь в антитерористичній операції" і орденом "За мужність", а також посмертно – орденом "Золота Зірка".

"В'ячеслав Кубрак"це патрульний катер типу Island і уже 5 рухомий склад ВМС ЗСУ, якому присвоїли назву. Попередні судна назвали "Старобільськ", "Слов'янськ", "Суми" і "Фастів".