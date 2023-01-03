"Пташка" з Азовсталі поділилась проникливим віршем, який написала у російському полоні

Виявилось, що у відомої української захисниці Маріуполя, на позивний "Пташка", є хист до написання віршів. У своїх соціальних мережах дівчина опублікувала відео, на якому декламує поезію. У творі йдеться, зокрема, про велич України та помсту ворогам.

В історію України Катерина Поліщук ввійде як захисниця "Азовсталі", дівчина з неймовірним голосом, а також – поетеса. Слова, які виголошує "Пташка" у своїх віршах, хочеться навіки закарбувати в пам'яті, адже вони надихають та спонукають до боротьби.

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Вірш-молитва, написана у полоні

Як зазначила Катерина, поезію вона писала навіть у тюремних стінах, зокрема після того, як пережила пекло. Фактично це мистецтво стало для неї тим, що запалювало серце та змушувало боротись, попри усі труднощі.

Я вивчила його (вірш – 24 Канал) та молилась ним щоранку та щоночі всі чотири місяці, зі сльозами й скаженим стукотом запаленого серця. Виділіть хвилину сорок на його перегляд. Цей вірш всього мого життя, бо багато написати не могла і кожне слово – я,

– написала Поліщук.

Окрім того, вона констатувала, що цей вірш пульсує в її жилах. Він вібрує в її скронях і тече з її очей, йдучи в бій. Власне, у поезії возвеличується дух української армії, козацтва, а також згадується про те, що ми неодмінно помстимось нашим ворогам.

"Пташка" читає свій потужний вірш, що написала в полоні: дивіться відео

Поліщук співала в центрі Києва

Про звільнення "Пташки" та десятка інших "азовців" з ворожого полону стало відомим 21 вересня 2022 року . До того часу від травня місяця наші воїни та медики були бранцями терористичної держави, що називає себе Росією. Водночас важливо пам'ятати, що досі чимало захисників "Азовсталі" перебувають у полоні.

До цієї теми нагадаємо, що не так давно Катерина Поліщук заспівала на Софійській площі пісню "Ой, у лузі червона калина". Слід сказати, що голос у "Пташки" – надзвичайно потужний. За допомогою нього вона підбадьорювала побратимів, коли були жорсткі бої за Маріуполь весною 2022 року.