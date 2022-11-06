Наймужніший воїн з усіх, – "Пташка" з "Азовсталі" розповіла, як загинув її наречений

Днями Катерина Поліщук – захисниця Маріуполя та заводу "Азовсталь", поділилася щемливим відео зі своїм нареченим, який загинув на війні. Дівчина розповіла обставини загибелі свого коханого.

Нареченого Катерини Поліщук звали Ярослав. Чоловікові за день до повномасштабного російського вторгнення виповнилося 26 років.

Нагадаємо "Пташка" з "Азовсталі" показала щемливе відео з нареченим, який загинув на війні

Наречений "Пташки" загинув рятуючи побратима

Ярослав захищав Україну з 2014 року – відколи Росія почала війну на Донбасі. Катерина Поліщук каже, що він був найкращим та наймужнішим воїном, якого вона коли-небудь знала.

Найкращий і наймужніший воїн з усіх, кого я зустрічала. Мій побратим, напарник, коханий чоловік. Звати його Ярослав, йому 23 лютого виповнилося 26. На війні з 2014 року. Приклад мужності, хоробрості та самовідданості,

– написала "Пташка".

За словами Катерини, її наречений загинув, рятуючи свого побратима. За товариша Ярослав віддав власне життя.

"Пташка" зазначила, що прикладу свого коханого вона слідувала протягом війни і під час перебування в російському полоні.



Як загинув наречений "Пташки" / Скриншот

"Боротися треба за двох"

Днями Катерина Поліщук з позивним "Пташка" вперше розповіла про свою особисту трагедію – втрату нареченого. Парамедикиня опублікувала в мережі відео, в якому назвала свого коханого янголом, який допоміг їй пройти Маріуполь, "Азовсталь" та полон.

Тоді ж Катерина розповіла, що чоловік не любив, коли вона плаче. Тому вона бореться за двох.

"І з твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем", – написала у відео "Пташка".

Що відомо про Катерину Поліщук

Катерина була парамедиком на "Азовсталі". "Пташка" стала відомою після того, як заспівала у стінах "Азовсталі". Мережею поширювали відео, на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".

У травні 2022 року Катерина, як і всі захисники заводу "Азовсталь" виконала наказ та вийшла з території заводу. Після цього вона потрапила у полон. Пропагандисти публікували інтерв'ю з парамедикинею, в якому вона розмовляла українською мовою. У Росії українську парамедикиню назвали снайперкою.

21 вересня у межах великого обміну полоненими Катерина Поліщук повернулася додому.

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