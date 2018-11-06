Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает

Важную часть работы по делу об убийстве Екатерины Гандзюк полиция выполнила – подозреваемый опознан, его сообщники установлены.

По подозрению в совершении нападения полиция после масштабных оперативных действий задержала Никиту Грабчука. И его опознала сама Гандзюк.

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Кто исполнители убийства?

Через Грабчука вышли и на всю группу, причастную к осуществлению преступления. Были задержаны также Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Четверо дали показания. Однако Торбин и Васянович причастность к преступлению отрицают. Торбин и Грабчук находятся под стражей, остальные члены группы – под круглосуточным домашним арестом. Роль Торбина в группе представляется его товарищами ключевой – но он в причастности к преступлению не признается.

Кто подозревается в заказе убийства?

Игорь Павловский – помощник на общественных началах народного депутата БПП Николая Паламарчука, рассматривается следствием по делу об организации убийства Гандзюк как возможный заказчик преступления, но оснований для предъявления ему подозрений пока нет. Павловский полностью опровергает свою причастность к преступлению. Его офис размещался в одном здании с офисом предполагаемого организатора убийства Сергея Торбина на соседних этажах.

Павловский говорит, что их мало что связывало с Торбиным, что он передавал подразделению Торбина в АТО гуманитарную помощь. Источники "Цензор.Нет" говорят, что все-таки контакты Торбина и Павловского были не редки. Трафик телефонов показывает это. Но на данный момент нет улик, которые бы позволяли утверждать, что Павловский заказал нападение на Гандзюк. Павловский пересекался с Торбиным чаще, чем кто-либо другой из властьимущих. И все. Нет смс, нет писем, нет аудиозаписей, где бы что-либо обсуждалось.

Павловский связан с Паламарчуком, который является одним из влиятельных в Херсонской области политиков, представляющих правящую партию, и сделал карьеру в правоохранительных органах, где имеет широкие связи.

Однако на данный момент данных, которые бы позволяли утверждать, что Паламарчук имел какие-либо конфликты с Гандзюк или мог быть заинтересован в нападении – нет. На данный момент. По данным источников "Цензор.Нет", среди вероятных заказчиков преступления следствие рассматривает свыше 40 фамилий.

Что необходимо для установления заказчика убийства?

Прежде всего – признание Сергея Торбина. Чтобы стало ясно, кто и почему его направляли для совершения преступления. Однако Торбин молчит, и как заставить его говорить? Если Торбин не заговорит, то как установить заказчика? Доказательствами могут быть другие улики, как в деле Гонгадзе, например – видео или аудиозаписи, текстовые сообщения или письма, где бы заказчик ставил задания организатору убийства. Однако на данный момент таких улик нет.

Чуда не произойдет – если не заговорит Торбин. Он является сейчас ключевой деталью этого расследования.

Было ли убийство заказным?

Да, исходя из наличных данных, это был заказ. Во всяком случае, предположить иные мотивы трудно. У Торбина не было постоянных контактов с Гандзюк, не было конфликтов и противоречий. Исполняющая обязаности управляющей делами Херсонского горисполкома не была ключевой фигурой местной власти, и пользовалась известностью благодаря своим постам в Фейсбуке.

У Гандзюк было немало оппонентов на местном уровне, но ничего такого, что бы указывало на возможность покушения на убийство. Поэтому зачем было необходимо жестокое нападение? Почему была привлечена целая группа? Это не похоже на личную месть Торбина за какой-то якобы конфликт.

Кто контролирует расследование?

Сама Екатерина Гандзюк заявила, что опознала нападавшего Грабчука. Гандзюк писала о вероятной причастности к нападении "российских спецслужб" и о "не херсонском" поведении нападавших. Также при этом отмечала, что среди заказчиков – люди в мундире, очевидно, намекая на местных правоохранителей.

Догадки, кто мог ее ненавидеть у нее были, а вот кто мог посметь убить? Без зацепок не установишь. Исполнители и организатор были явно кем-то мотивированы именно по причине отсутствия близких контактов с жертвой.

Нацполиция расследовала преступление по исполнителям и организаторам группе Торбина. Важную часть работы полиция выполнила – подозреваемый опознан, его сообщники установлены. Теперь в руках следствия вся группа, и таким образом, если Торбин не начнет говорить, он получит максимальное наказание.

К расследованию дела по заказчикам преступления было изначально подключено не только Нацполиция, но и СБУ. После гибели Гандзюк Генпрокуратура объединила оба дела и передала его полностью в ведение СБУ. Но раскрытие преступления не становится при этом проще. Торбин вывезен в изолятор СБУ в Киев...

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