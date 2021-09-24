Катували полонених у незаконній в'язниці в Донецьку: 3 колаборантам оголосили про підозру

Українські правоохоронці оголосили про підозру 2 колишнім військовим Збройних сил України та ексспівробітнику Служби безпеки. Їх звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням у незаконній в'язниці на території Донецького телецентру.

На жаль, про підозру у знущанні з полонених усім трьом колаборантам оголосили тільки заочно.

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Інформація про фігурантів справи

За інформацією слідства, 2 колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ виконували накази ватажків окупаційних адміністрацій.

Вони обіймали посади так званих "начальника Харцизького МРВ МДБ, "співробітника відділу управління контррозвідки МДБ" та "військового коменданта військової комендатури №12 міста Ясинувата".

Деталі злочинної діяльності підозрюваних

У приміщенні однієї з незаконних в'язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, ці люди жорстоко поводились із захопленими за проукраїнські погляди. Усе відбувалося з квітня 2014 року по травень 2015 року.

Пі час проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних жителів тортури – систематично били руками й ногами. Також тривалий час вони утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги та харчування.

Дії колаборантів порушують міжнародне законодавство

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії підозрюваних є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.