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      Катували струмом, били, імітували розстріл: ексбранці розповіли, як оговтуються після полону

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      Журналісти 24 каналу зустрілися з двома колишніми бранцями, які приблизно місяць тому повернулися з полону під час останнього обміну. Сергій Усатюк та Богдан Пантюшенко мають цілком різні історії, однак обидва чоловіки вірять – переможе у цій війні Україна.

      Сергій Усатюк

      Сергія Усатюка – цивільного полоненого з Дружківки – бойовики звинуватили у співпраці з СБУ та захопили у полон у жовтні 2017 році. З ним журналісти 24 каналу зустрілися у санаторії, де колишні бранці проходять реабілітацію.

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      Сергій з жахом згадує ізоляцію: катували струмом, побиттями та імітацією розстрілу.

      Кожен день – це останній день у нас був. Якщо вижив – добре, якщо на другий день покалічили, то лікували самі один одного,
      – розповів колишній бранець.

      Однак Сергій вважає, що їм пощастило, адже вони потрапили до списків на обмін. Проте декому з полонених доводилося віддати все, аби отримати свободу.

      сергій усатюк
      Сергій Усатюк бойовики захопили в полон у 2017 роціЮ звинувативши у співпраці з СБУ

      "Гроші віддавали і їх депортували, або переписували щось на них. Щоб просто відпустили, щоб не катували більше їх. Просто більше не було сили", – згадує Усатюк.

      "Депортували" – так Сергій називає випадки, коли людей просто вивозили з окупованих територій та кидали на призволяще, попередньо забравши все.

      Сьогодні Сергій почуває себе кинутим на призволяще. У санаторії він не зможе залишатися довго. Тому далі планує їхати додому у Дружківку, яку звільнили ще в липні 2014 року. Там на хлопця чекає хвора мати. Проте грошей, навіть на квиток, не має. А обіцяні владою 100 тисяч гривень – своєрідну компенсацію – чекає й досі.

      Мені немає, де брати гроші. Навіть на той проїзд. У мене немає грошей повернутися додому. Як мені їхати, пішки йти? Мені нічого не кажуть – ми вам допоможемо. А де ця допомога? Нема допомоги,
      – поскаржився в минулому полонений.

      За словами Сергія, допомога від держави закінчилася на тому, що їх помістили до санаторію. У побутових проблемах здебільшого допомагають волонтери.

      сергій усатюк
      Наразі Сергій не має грошей, навіть аби просто добратися додому

      Богдан Пантюшенко

      Танкіст Богдан Пантюшенко потрапив у полон ще у 2015 році біля Донецького аеропорту.

      До теми: Звільнені з полону дали свідчення на 14 кримінальних справ проти бойовиків

      У Києві на нього п'ять років чекала кохана дружина. Одразу після їх одруження почалася Революція Гідності, згодом Богдан вирушив на передову. Тож, медовий місяць у пари поки в планах.

      "Вікторія п'ять років за мене боролася, п'ять років чекала. І ось ми разом. Медового місяця не було, але я думаю ми зараз відіграємося. Тому я й прийшов робити закордонний паспорт", – розповів колишній бранець.

      Богдан Пантюшенко та його дружина ВІкторія раніше і зараз

      Богдана включали у списки на обмін тричі, і тричі обмін зривався.Перші три місяці полону були найтяжчими для дружини Вікторії. У СБУ Богдана вважали зниклим безвісти. У цей час так звані козачки катували полонених на закинутій базі під Донецьком. 

      пантюшенко вікторія
      Дружина Богдана – Вікторія

      Після повернення Богдан проходить реабілітацію у військовому шпиталі. "Будуть робити операцію на носі. А так, все на що ми скаржимося, все дивляться, ніяких проблем немає", – стверджує Богдан.

      Сьогодні колишній бранець намагається жити повним життям та надолужити все, що міг зробити за п'ять років полону.

      Перший тиждень було складнувато – багато різної інформації. Але зараз, мені здається, я вже ввійшов у ритм, дуже багато накопилося справ, всі їх треба якось вирішувати,
      – поділився думками Богдан Пантюшекно. 

      пантюшенко богдан
      Сьогодні Богдан живе повним життям і намагається надолужити все, що не встиг

      Що відомо про обміни полоненими у 2019 році

      • Перший за президентства Володимира Зеленського обмін полоненими із РФ відбувся 7 вересня. В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Наступний обмін полоненими відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва. В Україну повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців: 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв. Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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      Автор: Олексій Печій, Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Війна на Донбасі
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