"Слухала, як катують мою дитину": сім’я з Херсона розповіла про знущання під час окупації

Ольга Черняк з чоловіком та сином пережили окупацію Херсона та жорстокі катування з боку російських військових. Родина постраждала через чутки, що їхній племінник служить у ЗСУ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC News Ukraine. Родина Черняків залишилася у Херсоні після окупації, бо піклувалася про хворих батьків.

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Тортури під звуки вибухів

Таке рішення стало для них фатальним, адже окупанти прийшли до їхньої оселі, звинувативши у передачі позицій російських військових ЗСУ.

Військові росіяни забрали Ольгу, її чоловіка Ігоря та 19-річного сина Степана на допит. Знущання почали з юнака.

Поставили мене в коридорі, заборонили рухатись і говорити. І я стояла під дверима і слухала, як катують мою дитину… Я навіть ворогу не хочу такого бажати. Не знаю, як я взагалі це витримала,

– згадує Ольга.

Сина били електричним струмом, змушуючи зізнатися у злочинах, яких він не вчиняв. Після цього катування продовжили над Ольгою, через що в неї стався серцевий напад. Допомогу їй надав інший полонений, який був мануальним терапевтом.

Ольга розповіла, що знущання над українцями посилювалися, коли у місті лунали вибухи. А крики під час тортур не вщухали цілодобово, зазначила жінка.

У жовтні 2022 року росіяни перевезли Ольгу до селища Новотроїцьке, де вона провела сім місяців. Її сина Степана відпустили через 15 днів після затримання. Сама ж Ольга повернулася до свободи лише у травні 2023 року.