Побиття, сексуальне насильство, імітація страт: як Росія знущається з українців у полоні

2 жовтня 2024, 17:34
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

Звіт Управління Верховного комісара з прав людини ООН

Російська влада регулярно піддає українських військовополонених жорстоким тортурам. Катування відбувають на всіх етапах полону.

Зокрема, до українських військовополонених застосовують силу, сексуальне насильство та ураження струмом. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН.

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Яке відношення до українських військовополонених у в полоні

Відповідно до звіту УВКПЛ, росіяни регулярно застосовують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених.

Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військових, наданими УВКПЛ, такі акти насильства є звичними під час допитів, прийому в місця утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами, як зазначається в доповіді.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.

Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до затриманого чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій,
– повідомляють у звіті.

Хто бере участь у катуваннях українців

В ООН підкреслюють, що у багатьох задокументованих випадках катувань або жорстокого поводження були залучені співробітники різних державних установ, що свідчить про високий рівень їхньої координації.

Також у звіті зазначено, що наглядачі в місцях позбавлення волі були обізнані про такі дії і мали можливість їм запобігти.

Окрім того, окремо зазначено публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страти українських військовополонених.