Катував тероборонівця і священника: російському капітану та майору повідомили про підозру

Капітану та майору однієї з рот збройних сил Росії заочно повідомили про підозру. Він нелюдськи катував українських священника та тероборонівця під час окупації села Богданівка, що у Броварському районі Київської області.

Броварська окружна прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про жорстоке поводження з військовополоненими та цивільним населенням. Йдеться про військового роти 15-ї бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС Росії.

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Майор катував тероборонівця

За даними слідства, у березні капітан наказав підлеглим шукати в тимчасово окупованому селищі Богданівка військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони, правоохоронців та колишніх учасників АТО. Окупанти мали взяти їх у полон та у буквальному сенсі "вибивати" з них оперативну інформацію щодо сил оборони у регіоні.

Росіянам вдалось полонити бійця ТрО. Чоловікові одягнули кайданки і помістили до підвального приміщення. Майор ЗС Росії допитував полоненого, застосовуючи фізичну силу, залякував та принижував його. Коли тероборонівець стояв на колінах зі скутими за спиною руками, майор завдавав йому ударів прикладом автомату по спині, руках та ногах.

Крім того, російський військовий наступав ногами на кінцівки полоненого і погрожував йому зброєю. Після тортур чоловіка залишили у підвалі без їжі та з мінімальними запасами води на декілька днів.

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Пізніше полоненого привели до центральної площі населеного пункту, звідки на той час відбувалась евакуація цивільного населення, зокрема й членів родини тероборонівця. На очах у мирних мешканців капітан бригади бив беззбройного чоловіка, приставляв до голови пістолет та здійснював постріли у повітря.

Знущання зі священника

Окрім тероборонівця, жертвою російського майора став настоятель місцевого храму. Окупант завдавав священнику тілесних ушкоджень. Він заставив чоловіка зняти з себе весь одяг, після чого вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала очі. Крім того, росіянин зв'язував клейкою стрічкою настоятелю храму руки за спиною та незаконно допитував.

До слова, в Офісі генпрокурора зазначили, що досудове розслідування скоєних російським майором злочинів триває.

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