Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави Кауфману у справі одеського аеропорту
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Борису Кауфману. Відомо, що було прийнято рішення збільшити розмір застави до 180 мільйонів гривень.
Раніше ВАКС залишив Кауфмана під вартою з заставою у 230 мільйонів гривень. 26 жовтня 2023 року йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у 150 мільйонів гривень, зазначають кореспонденти.
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Розслідування справи здійснює група детективів НАБУ під керівництвом Станіслава Бравермана.
Станіслав Браверман / Скриншот
Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави Кауфману: що відомо
Апеляційна палата скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 26 жовтня 2023 року, а також задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково. Розмір застави збільшили до 180 мільйонів гривень.
Застосувати до підозрюваного Кауфмана Бориса запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 180 мільйонів гривень,
– сказав суддя.
Також Кауфмана зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, не залишати Одесу, прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду і не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.
Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити строком до 22 січня 2024 року,
– зазначив суддя.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень і доходом від його діяльності. Згідно із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 мільярда гривень протягом 2012 – 2022 років.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Борису Кауфману: дивіться відео
Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.
Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.
Директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська раніше заявляла, що захист Кауфмана намагається затягнути судовий процес. За її словами, у них не залишилося ніяких шансів на чесну перемогу, тому використовуються заходи процесуального затягування процесу.