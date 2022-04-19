"Кавалерійські наскоки" не пройшли, окупанти шукають слабкі місця в обороні, – Арестович

Окупанти почали завдавати масові удари по Сході України, у такий спосіб розпочавши битву за Донбас. Проте їхня кавалерійська тактика не вдалась.

Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, через це наразі російські загарбники шукають слабкі місця в обороні України.

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Жодна спроба росіян просунутися не вдалася, – Арестович

Арестович підтвердив, що поки ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Мовиться про кавалерійську тактику, де є більша мобільність, завдання сильніших збитків і вища позиція над полем бою.

Саме ці "кавалерійські наскоки", які були на початку повномасштабної війни Росії проти України, призвели до втрат окупантів під Києвом, Сумами й Черніговом.

Зараз він (ворог – 24 канал) зосереджує сили на тому, щоб обережно промацувати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджувати там зусилля,

– поділився деталями радник ОП.

Він також наголосив на тому, що саме це і росіяни намагались зробити у ніч на 19 квітня, проте у них нічого не вийшло. "Жодна спроба просунутись не вдалася, попри їхні спроби завдавати чисельні артилерійські авіаційні удари по наших захисниках", – підсумував Арестович.

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