"Кавказ" горить досі, – у ГУР розповіли деталі удару по нафтобазі під Ростовом
У ніч проти 18 серпня Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у Ростовській області. Джерела 24 Каналу у ГУР розповіли, якими є наслідки удару по російській нафтобазі.
Мова про російське місто Пролетарськ під Ростовом, де зберігали нафту та нафтопродукти.
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Що відбувається на нафтобазі під Ростовом
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ" у районі населеного пункту Пролетарськ Ростовської області, Росія. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ,
– ідеться в повідомленні.
Як повідомляють джерела 24 Каналу в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів із пальним. Наразі на об'єкті досі намагаються ліквідувати пожежу.
Детальні результати ураження нафтобази уточнюють.
Де розташований Пролетарськ: показуємо на карті
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі
Там повідомили, що зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта, а заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають.
Завдання було виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.