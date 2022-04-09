Кайманові Острови заморозили більш ніж 7 мільярдів доларів активів росіян, – ЗМІ

По всьому світу продовжують вводити санкції проти держави-агресорки та її громадян. Зокрема, Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів активів росіян.

Про обмеження щодо активів росіян видання повідомляє з посиланням на Агентство фінансового інформування Кайманових Островів.

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Активи росіян заморозили на Кайманові Острови

Як частина заморських територій Великої Британії Кайманові Острови застосовують британські санкції. Тому там погодили понад 800 рішень про заморожування активів російських фізичних та юридичних осіб.

На островах вже заморозили активи росіян та компаній з держави-агресорки на загальну суму 7,3 мільярда доларів.

За інформацією джерел, влада островів створила робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Основна мета групи – обговорювати та ухвалювати рішення щодо політики та комунікацій, які виникають у зв’язку з чинними санкціями. Ця група збиратиметься щотижня для визначення дій (з огляду на ситуацію), які "необхідно вжити кожною установою на внутрішньому та міжнародному рівнях".

До слова, у Великій Британії заявили про намір очолити політичний процес із закликом до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Володимира Путіна.

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