"Готуємо нове покоління завдяки йому": на відкритті навчального центру F-16 згадали "Джуса"

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, відкриваючи навчальний центр F-16, присвятила декілька щемливих слів "Джусу". Цей пілот загинув в авіатрощі у Житомирській області 25 серпня.

Останні тижні в медіапросторі прикута увага до винищувачів F-16. У румунському місті Фетешть 13 листопада відкрили центр, де українські пілоти зможуть опанувати ці літаки.

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Як відкривали центр F-16

Це зробили міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. У Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) у Румунії тренуватимуться українські та румунські пілоти. Літаки надали Нідерланди.

На відкритті були представники США, Данії і України. На думку міністра оборони Нідерландів, "ця міжнародна коаліція F-16 посилить як НАТО, так і Україну". Вона підкреслила, що "це єдиний спосіб для нас впоратися із нинішніми загрозами".

Під час свого виступу я згадала покійного Андрія Пільщикова, льотчика ВПС України з позивним "Джус". Він був великим прихильником переходу на F-16. Частково завдяки його зусиллям ми можемо зараз готувати нове покоління пілотів,

– указала Кайса Оллонгрен.

Відкриття Європейського навчального центру F-16 (EFTC) у Румунії / Фото із соцмережі Х Кайси Оллонгрен

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Що відомо про відкриття навчального центру F-16 у Румунії