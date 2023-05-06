Зневага територіальної цілісності України: Казахстан відправив дітей в тимчасово окупований Крим

Наприкінці квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав боротися проти сепаратизму в країні у відповідь на російські посягання на північні землі держави. Попри це самі мешканці Казахстану не дуже шанують територіальну цілісність інших держав.

Свідченням цього стала нагорода казахстанського етапу конкурсу юних читців "Жива класика". Його переможців, попри чинне законодавство України, відправили до тимчасово окупованого Криму.

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Поїздка в "Артек" в обхід законодавства

Як повідомили 3 травня на сторінці "Російського дому в Астані", десять переможців відправили до українського "Артеку", де відбудеться фінал конкурсу. Сам "Артек" розташовується на побережжі тимчасово окупованого українського півострова.

Школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть на березі Чорного моря 24 дні. Що, зауважимо, цікаво, з огляду не лише дотримання українського законодавства, а й безпеки самих дітей, адже у Криму все частіше стала розквітати бавовна.

Як повідомили в організації, серед переможців є й 12-річний Федір Щербаков із Жамбилської області, чий прадідусь у 30-ті роки минулого століття був директором "Артеку", а у 42-му "героїчно загинув у боях під Новоросійськом". Однак чи достатнє це пояснення для відправки дітей на окуповані росією українські землі – питання риторичне.

Варто зауважити, що за хештегом "ЖиваяКлассика" у фейсбуку можна знайти не один допис про нагородження переможців конкурсу путівкою в "Артек". І нагороди ці вручали не лише у Казахстані, а й в Ізраїлі, Бельгії, Марокко, Таджикистані тощо.

В "Артек" відправилися діти з різних країн / Скриншоти

Ноги ростуть із Росії

Зазначимо, що на фейсбук-сторінці організації вказано, що розташовується "Російський дім в Астані" у столиці Казахстану на вулиці Кенесари. На сайті ж посольства Росії в Казахстані мовиться, що організація є представництвом Росспівробітництва у цій державі та займається реалізацією російсько-казахстанських проєктів у сферах науки, культури та освіти.

Ба більше, "Фонд Жива класика", який, ймовірно, й причетний до конкурсу у Казахстані, займається, зокрема, популяризацією читання серед дітей та підлітків, просуванням російської мови та російської культури за кордоном, а також розвитком території. На сайті фонду вказано, що діє він уже 13 років.

З таким корінням стає більш зрозумілим нахабне рішення щодо українських територій. Однак варто зауважити, що порушення українського законодавства, вочевидь, викликало хвилю обурення у мережі. Через це організація "Російський дім в Астані" обмежила можливість коментувати допис й навіть переглядати уже наявні реакції на свою нахабну поведінку.



"Російській дім в Астані" обмежив доступ до коментування / Скриншот