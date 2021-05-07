У Казахстані 4 тисячі помешкань залишились без електроенергії через повітряну кулю

Повітряна куля обірвала лінії електропередач у Шимкенті, що у Казахстані. Інцидент трапився через сильні пориви вітру.

Лінії електропередач комунальники ремонтували декілька годин у мікрорайоні Туран. Місцева поліція відкрила кримінальну справу, триває слідство.

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Повітряна куля залишила містян без електроенергії

Приватний підприємець збирав повітряну кулю. Він начебто не втримав її через сильні пориви вітру.

Очевидці зняли на відео момент, коли куля обірвала електролінії та перелетіла через дорогу над автомобілями.

Повітряна куля над дорогою в Казахстані: дивіться відео KazInform

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