У Казахстані арештовують журналістів, які висвітлювали протести

У Казахстані затримали редактора місцевого сайту "Алтай ньюс" Даріна Нурсапара, який висвітлював протести у країні. Керівництво медіахолдингу "ШигисАкпарат" забороняло журналістам ходити на мітинги.

Журналіст заборону не послухав і 5 січня зробив фото протестів у місті Усть-Каменогорську. Також він виклав відповідне відео на сторінці у фейсбуці.

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Звинуватили в участі у мітингах

Даріна Нурсапара, за словами його колег, "забрали" правоохоронці, які прийшли до нього додому 7 січня. Через два дні вже було рішення суду.

Чоловіка звинуватили за статтею про участь в мітингах і демонстраціях, які проводили у порушенні порядку, що встановлений законами Казахстану. Журналіста заарештували на 15 діб.

Ще один арешт журналістки

У ніч на 10 січня в казахському місті Актобе також затримали журналістку, яка висвітлювала мітинги, Ардак Ерубаєву.

Її забрали з дому. Не пояснювали, за що й куди. Удома залишився її син. Ми вважаємо, що це може бути пов'язане з висвітленням протестів,

– сказав її колега Аскар Актлеуов.

За його словами, в яке саме управління поліції забрали Ерубаєву, невідомо.

Що відомо про ситуацію в Казахстані

Через масштабні протести в країні президент Касим Жомарт-Токаєв звернувся до країн ОДКБ. Казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, тому відкривати вогонь дозволили так званим "миротворцям".

Глава держави заявляв, що протестувальники – це "терористи", які нібито намагалися захопити державну владу.

Кількість затриманих на масових протестах у Казахстані зросла. Як повідомляло казахське міністерство внутрішніх справ, станом на ранок 11 січня вона становила 9 900 активістів. Про жертв чи постраждалих у відомстві не сказали нічого.

Також, за словами президента Токаєва, основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку у Казахстані завершили. Вже через 2 дні війська будуть виводити з країни. Контингент виводитимуть поетапно. Загалом процес займе не більше 10 днів.

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Повний допис у телеграмі

Редактор сайту Аltaynews.kz Дарін Нурсапар заарештований за висвітлення мітингу.

Журналістам холдингу "ШигисАкпарат" Східного Казахстану керівництво заборонило ходити на мітинги. Проте редактор сайту "Алтай ньюс" Дарін Нурсапар вважав своїм професійним обов'язком висвітлити надзвичайні події у місті. 5 січня він зробив зйомки мітингу в Усть-Каменогорську та виклав відео на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє міжнародний фонд захисту свободи слова "Әділ сөз".

За словами його колег, 7 січня до нього додому прийшли співробітники правоохоронних органів та "забрали". 9 січня вийшло рішення суду.

Даріна притягнули до відповідальності за статтею 488 ч. 6 КоАП РК (Участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах, пікетуванні або іншому публічному заході, що проводяться в порушення порядку, встановленого законодавством РК про порядок організації та проведення мирних зборів, якщо ця дія не має ознак кримінального діяння). Журналіста заарештували на 15 діб.

У ніч на 10 січня в Актобі затримали та відвезли до поліції cобкору Orda.kz Ардак Єрубаєву, яка висвітлювала протести у своєму місті.