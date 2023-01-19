У Казахстані депутата вигнали з партії за підтримку вторгнення Росії в Україну

Казахський депутат підтримав російське вторгнення та назвав український уряд "нацистами". За це його виключили з партії.

Мовиться про Азамата Абільдаєва – депутата опозиційної партії "Ак жол". Рішення про його виключення прийняли 19 січня.

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Депутата вигнали з партії за підтримку Росії

Казахський депутат Азамат Абільдаєв в інтерв'ю підтримав російське вторгнення. Окрім цього, він повторив тезу Кремля про те, що буцімто Україною правлять нацисти.

Після цього його вирішили виключити з партії. Попри те, що "Ак жол" – опозиційна політична сила, партія поділяє позицію уряду в ключових питаннях.

Члени Нацради наголосили, що слова Абільдаєва суперечать позиції партії "Ак жол", а також порушують партійну та депутатську етику. Зазначимо, що, як повідомила вчора (18 січня – 24 Канал) президія партії, партія "Ак жол" завжди поважає та підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав,

– мовиться в офіційному зверненні партії.

Партія "Ак жол" вже скерувала лист до Центральної виборчої комісії про припинення депутатських повноважень Абільдаєва.

Кахахстан можу бути наступною країною для російського вторгнення

Уряд Казахстану, попри традиційно тісні зв'язки з Москвою, не підтримав її вторгнення в Україну. Також він не визнав анексію українських територій і закликав до миру.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.

На сьогодні Казахстан – це наступна країна, яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угрупування захопити. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні,

– сказав Данілов.

За словами військового експерта Олега Жданова недарма росіяни почали критикувати Казахстан за нібито русофобію. Водночас країна, яка воювала на 2 фронти, ще ніколи в історії не перемагала.