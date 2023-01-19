У Казахстані депутата вигнали з партії за підтримку вторгнення Росії в Україну
Джерело:Reuters
Казахський депутат підтримав російське вторгнення та назвав український уряд "нацистами". За це його виключили з партії.
Мовиться про Азамата Абільдаєва – депутата опозиційної партії "Ак жол". Рішення про його виключення прийняли 19 січня.
Цікаво Бурятські поневіряння: Луганщину заполонили родини окупантів, які до цього жили на Запоріжжі
Депутата вигнали з партії за підтримку Росії
Казахський депутат Азамат Абільдаєв в інтерв'ю підтримав російське вторгнення. Окрім цього, він повторив тезу Кремля про те, що буцімто Україною правлять нацисти.
Після цього його вирішили виключити з партії. Попри те, що "Ак жол" – опозиційна політична сила, партія поділяє позицію уряду в ключових питаннях.
Члени Нацради наголосили, що слова Абільдаєва суперечать позиції партії "Ак жол", а також порушують партійну та депутатську етику. Зазначимо, що, як повідомила вчора (18 січня – 24 Канал) президія партії, партія "Ак жол" завжди поважає та підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав,
– мовиться в офіційному зверненні партії.
Партія "Ак жол" вже скерувала лист до Центральної виборчої комісії про припинення депутатських повноважень Абільдаєва.Зверніть увагу! Уряд Казахстану, попри традиційно тісні зв'язки з Москвою, не підтримав її вторгнення в Україну. Також він не визнав анексію українських територій і закликав до миру.
Кахахстан можу бути наступною країною для російського вторгнення
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.
На сьогодні Казахстан – це наступна країна, яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угрупування захопити. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні,
– сказав Данілов.
За словами військового експерта Олега Жданова недарма росіяни почали критикувати Казахстан за нібито русофобію. Водночас країна, яка воювала на 2 фронти, ще ніколи в історії не перемагала.