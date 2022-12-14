Казахстан відмовився видаляти новини про війну в Україні на вимогу роскомнагляду
Джерело:"Власть"
Російське наглядове відомство роскомнагляд, що добряче перекрило кисень громадянам у своїй країні, взялось обмежувати свободу слова й в Казахстані. Але ті не збираються слухати терористів та відмовились виконувати "вимоги".
Які саме новини "муляли очі" Росії
Зокрема, роскомнагляд вимагав видалити новини про обстріл російськими ракетами Вінниці, в результаті якого загинули десятки людей, а також новину про кількість загиблих мирних жителів Маріуполя.
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Позиція Казахстану
В редакції казахстанського видання "Власть" заявили, що не мають наміру виконувати запити російського відомства і "видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні і продовжать її висвітлення незалежно від того, якої думки з цього приводу дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру".
У редакції наголосили, що діяльність видання не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами.
Своєю чергою, роскомнагляд пообіцяв у разі невиконання вимог заблокувати видання у Росії. Нічого дивно, в Росії лише так й звикли діяти.
Росія боїться правди, як вогню
Правда для росіян щось абстрактне, далеке, недосяжне. Влада ізолювала своїх громадян від цивілізованого світу. Ймовірно, терористична влада побоюється, що буде з росіянами, які масово виїхали з Росії після початку мобілізації, й тепер у вільних країнах, зокрема, в Казахстані будуть читати не пропаганду, а незалежні ЗМІ.
Якщо таких росіян буде ставите усе більше, ризики для путінської влади зростатимуть. А диктатор не збирається покидати свій імперський трон, схоже, що ніколи.
Відносини Казахстану та Росії: головне
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебуває в ситуації, коли не може демонстративно обірвати зв'язки з Кремлем, але усе далі відходитиме від Путіна.
- Раніше Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним, коли просто перед ним відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Також він заявив, що не Росія врятувала Казахстан, тож кланятися в ноги його країна не буде.