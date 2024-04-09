У Казахстані через паводок підтопило 14 поховань сибірки й 8 скотомогильників

Через паводок у Казахстані підтопило 8 скотомогильників у різних регіонах та 14 поховань сибірки в одному з районів. На території надзвичайних ситуацій ветеринарні служби вже стежать за поголів'ям худоби.

Голова відділу ветеринарно-санітарної безпеки обласного управління ветеринарії Нуркайир Кусайинов запевнив, що ветеринарні служби наглядатимуть за тваринами. Варто зазначити, що паводок у Казахстані є наймасштабнішим за останні 80 років.

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Що відомо про затоплення у Казахстані

У Західному Казахстані талі води підтопили 8 скотомогильників та 14 поховань сибірки,

– розповіли місцеві видання.

За їхніми даними, скотомогильники розташовані у:

Сиримському районі – шість;

у селі Каратобе Каратобинського району – один;

у селі Теректі Саркандського району – один.

Поховання сибірської виразки розташовані переважно у Сиримському районі.

У казахстанському Мінсільгоспі запевнили, що поховання сибірки та скотомогильники "залишаються стабільними". У міністерстві пояснили, що:

поховання герметичні та перебувають під постійним моніторингом;

після загибелі тварин від сибірки їх спалюють, а попіл закопують та створюють бетонуючий саркофаг, навколо якого проводять закладку дезінфікуючих засобів.

Попри це, у Міністерстві сільського господарства Казахстану пояснили, що після відходу води візьмуть проби ґрунту з цих поховань. Для цього фахівці вже виїхали на місця.

Окрім того, щорічна вакцинація проти сибірки в регіонах підтоплення відбувається планово з початку року.

Що відбувається у Казахстані