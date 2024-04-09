У Казахстані через паводок підтопило 14 поховань сибірки й 8 скотомогильників
Через паводок у Казахстані підтопило 8 скотомогильників у різних регіонах та 14 поховань сибірки в одному з районів. На території надзвичайних ситуацій ветеринарні служби вже стежать за поголів'ям худоби.
Голова відділу ветеринарно-санітарної безпеки обласного управління ветеринарії Нуркайир Кусайинов запевнив, що ветеринарні служби наглядатимуть за тваринами. Варто зазначити, що паводок у Казахстані є наймасштабнішим за останні 80 років.
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Що відомо про затоплення у Казахстані
У Західному Казахстані талі води підтопили 8 скотомогильників та 14 поховань сибірки,
– розповіли місцеві видання.
За їхніми даними, скотомогильники розташовані у:
- Сиримському районі – шість;
- у селі Каратобе Каратобинського району – один;
- у селі Теректі Саркандського району – один.
Поховання сибірської виразки розташовані переважно у Сиримському районі.
У казахстанському Мінсільгоспі запевнили, що поховання сибірки та скотомогильники "залишаються стабільними". У міністерстві пояснили, що:
- поховання герметичні та перебувають під постійним моніторингом;
- після загибелі тварин від сибірки їх спалюють, а попіл закопують та створюють бетонуючий саркофаг, навколо якого проводять закладку дезінфікуючих засобів.
Попри це, у Міністерстві сільського господарства Казахстану пояснили, що після відходу води візьмуть проби ґрунту з цих поховань. Для цього фахівці вже виїхали на місця.
Окрім того, щорічна вакцинація проти сибірки в регіонах підтоплення відбувається планово з початку року.
Що відбувається у Казахстані
- У Казахстані вода затопила орієнтовно 10 регіонів країни з 17. Там оголосили про режим надзвичайного стану місцевого масштабу.
- Негода відрізала від зовнішнього світу 59 населених пунктів. Ситуація стає гіршою в Петропавловську, Костанаї, Уральську та Атирау.
- Рятувальники повідомили, що станом на ранок 8 квітня з місць підтоплення евакуювали майже 76 тисяч осіб, під водою опинилися понад 3700 житлових будинків та 400 дворів.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відвідав декілька затоплених районів. Він заявив, що цьогорічний паводок є "природною катастрофою, якої не було багато років".