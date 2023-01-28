Прихильникам "Z" не раді: казахи змусили росіянина здерти ворожий символ з вікна автомобіля
Жителі Казахстану змусили росіян, які приїхали до них в країну, здерти зі скла автівки літеру "Z", яка є символом російського вторгнення в Україну. Відео з інцидентом оприлюднили у мережі.
Спочатку ролик ширили телеграм-каналами, а згодом він "облетів" й інші соціальні мережі.
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"У Росії нехай їздять, у Казахстані не можна"
На відео, що "облетіло" мережу бачимо, як казахи зустрічають росіян з Z-символікою. Автор ролика змусив прихильника "русского міра" негайно прибрати з автівки пропагандистську наліпку літери, що стала символом кривавої агресії Росії.
У Росії нехай їздять. У Казахстані не можна,
– пояснив свою позицію казах.
Росіянин намагався виправдатися, мовляв, навіть "на митниці нічого не сказали". Однак натомість йому лише повторно озвучили вимогу.Варто зауважити, що у Казахстані немає заборони щодо російської Z-символіки. Однак багато місцевих не толерують її. Непоодинокими є випадки, коли росіян змушують негайно прибрати пропагандистські літери.
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Населення Казахстану активно підтримує Україну
- Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив, що жителі Казахстану стали на бік українців від початку повномасштабного вторгнення. Вони не надто привітно ставляться до росіян-утікачів, що "кочують" з Росії через страх мобілізації.
- За словами експерта, позиція казахів пов'язана з тим, що російська держава становить загрозу і для їхньої країни. Казахи розуміють, що якби Росії вдалося захопити Україну, країна-агресорка на цьому б не зупинилася.
- Цілком можливо, що після України агресори захотіли б відібрати північну частину Казахстану, зазначив Іван Ус. Місцеві жителі це прекрасно знають і не збираються толерувати дії росіян.