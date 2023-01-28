Прихильникам "Z" не раді: казахи змусили росіянина здерти ворожий символ з вікна автомобіля

Жителі Казахстану змусили росіян, які приїхали до них в країну, здерти зі скла автівки літеру "Z", яка є символом російського вторгнення в Україну. Відео з інцидентом оприлюднили у мережі.

Спочатку ролик ширили телеграм-каналами, а згодом він "облетів" й інші соціальні мережі.

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"У Росії нехай їздять, у Казахстані не можна"

На відео, що "облетіло" мережу бачимо, як казахи зустрічають росіян з Z-символікою. Автор ролика змусив прихильника "русского міра" негайно прибрати з автівки пропагандистську наліпку літери, що стала символом кривавої агресії Росії.

У Росії нехай їздять. У Казахстані не можна,

– пояснив свою позицію казах.

Росіянин намагався виправдатися, мовляв, навіть "на митниці нічого не сказали". Однак натомість йому лише повторно озвучили вимогу.

, що у Казахстані немає заборони щодо російської Z-символіки. Однак багато місцевих не толерують її. Непоодинокими є випадки, коли росіян змушують негайно прибрати пропагандистські літери.

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