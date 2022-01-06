У Казахстані розпочали кримінальне переслідування протестувальників

У Казахстані четвертий день тривають масштабні акції протесту. Прокуратура країни розпочала кримінальне переслідування мітингувальників.

Окрім цього, в країні створили міжвідомчу слідчу групу для ведення справ щодо заворушень. Про це у четвер, 6 січня, повідомляє місцевий інформаційно-аналітичний портал ORDA.

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Прокуратура Казахстану відкрила кримінальні провадження стосовно масових протестів й "актів тероризму",

– пишуть ЗМІ.

Мітингувальникам може загрожувати від 8 років до довічного терміну з позбавленням громадянства.

Протести у Казахстані: головне

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Мітингувальники в Алмати захопили аеропорти. Окрім летовища в найбільшому місті країни мітингарі підпалили будівлі акимату, прокуратури та колишньої президентської резиденції.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

У країні також немає доступу до інтернету, в Алмати та Нур-Султані відсутній мобільний зв'язок.

Що відбувається у Казахстані: дивіться відео



Текст публікації телеграм-каналу ORDA:

Прокуратура Казахстану відкрила кримінальні справи про масові заворушення та акти тероризму. Також створено міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ за заворушеннями. Учасникам заворушень у Казахстані може загрожувати від 8 років до довічного із позбавленням громадянства.