У Казахстані в шахті трапився викид метану: загинули люди

У шахті Абайській, що в Казахстані, трапився викид метану. Внаслідок цього 6 гірників загинули, а ще 2 постраждали.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент 7 листопада орієнтовно о 9:30. Про це розповів офіційний представник МНС Казахстану Талгат Уалі.

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Отримавши інформацію, що у вибої вентиляційного штреку К10 стався викид метану, Міністерство надзвичайних ситуацій відразу ж скерувало рятувальників на шахту, що в місті Абай.

Офіційний представник МНС Казахстану Талгат Уалі заявив, – за попередньою інформацією, всього в шахті перебували 64 працівники. У вибої 3-К10 – 8 працівників.

З 8 працівників, які перебувають у вибої, – 6 загинули, 2 травмовані. Проводиться підйом на поверхню,

– розповів Уалі.

Він також пояснив, що обставини та причини викиду метану наразі з'ясовують. До ліквідації аварії залучили:

15 працівників республіканського центрального штабу Професійної воєнізованої аварійно-рятувальної служби;

3 працівникиків та 2 одиниці техніки Державної рятувальної служби та інших.

За дорученням прем'єр-міністра Аскара Маміна на місце трагедії виїхала комісія під керівництвом міністра з надзвичайних ситуацій Юрія Ільїна.

Останні трагедії на шахтах: що відомо

8 жовтня на Львівщині загинув 62-річний гірник. Трагедія трапилась на шахті "Червоноградська". Обставини смерті з'ясовують.

Згодом у поліції розповіли, що гірник Василь Лимич помер внаслідок травм, які отримав під час роботи.

У вересні на території окупованої Росією частини Луганської області на одній із шахт обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.

За інформацію джерел, це сталося 6 вересня на шахті "Червоний партизан" у місті Червонопартизанськ. Всього у ліфті на момент аварії було 25 людей.

Метан діє як наркотик та має токсичну дію. Він вивільняється при видобуванні вугілля. Змішуючись з вугільним пилом, створює легкозаймисту й вибухонебезпечну суміш. Тому може вибухати, призводячи до трагедій.