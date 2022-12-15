Мав доступ до держтаємниці: у Казахстані спіймали російського майора, який втік від мобілізації

Російському майору Міхаїлу Жиліну ніяк не вдається втекти від мобілізації. Зараз він перебуває у СІЗО в Казахстані, а Росія вимагає його екстрадиції.

36-річний Жилін є майором федеральної служби охорони Росії. Він відповідав за урядовий зв'язок Владіміра Путіна з регіонами і мав доступ до державної таємниці.

До теми Битва за тепло: чмобіки влаштували криваву бійку з командирами через крадіжку буржуйок

Втікав з Росії лісами, але "біженця" не отримав

На війну Жиліну їхати не хотілося, то ж він вирішив втекти у Казахстан. Оскільки через доступ до держтаємниці росіянину був заборонений виїзд за кордон, він вирішив втекти з батьківщини незаконно. То ж Жилін відправився лісами й полями у Казахстан.

Статусу біженця майору у Казахстані не дали, натомість звинуватили у незаконному перетині кордону. На початку грудня його засудили за це. Паралельно Росія оголосила чоловіка у міжнародний розшук за статтями про дезертирство та незаконне перетинання кордону.

То ж росіянин вирішив рятуватися у Вірменію. Однак в аеропорту його знову затримали і взяли під варту на 40 діб. Родичі Жиліна бідкаються, що у Росії його будуть катувати. Зараз вони намагаються оскаржити рішення управління координації зайнятості та соціальних програм Абайської області, яке не надало Жиліну статус біженця.

Читайте також Живі нікому не потрібні: у Росії хочуть штрафувати чмобіків за потрапляння у полон

На початку повномасштабної війни в Україні росіяни не були особливо проти вбивств українців і нахабного вторгнення. Значна частина населення держави-агресорки відкрито підтримувала дії Кремля. Однак, коли Путін оголосив "часткову мобілізацію", призовники почали масово втікати з країни, щоб не відправитися на війну. Їм комфортніше спостерігати за нею з екранів телевізорів.