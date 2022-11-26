У Казахстані відбулася інавгурація Токаєва: Путіна не запросили
Джерело:Zakon.kz
У Казахстані 26 листопада відбулася інавгурація Касима-Жомарта Токаєва. Політик вдруге очолив країну. Більше балотуватися на виборах глави держави він не зможе.
На церемонії був присутній перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Лідери ОДКБ й Владімір Путін на інавгурацію не приїжджали.
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Співпраця з Росією та розвиток сіл: що пообіцяв Токаєв
На інавгурації були присутні державні діячі, а з міжнародних політиків – посли. Так само було і під час першої інавгурації Токаєва у 2019 році.
Свою промову Токаєв говорив казахською мовою. Він наголосив, що вибори відбулися чесно та справедливо.
Урочисто клянусь служити народу Казахстану, суворо дотримуватися конституції та законів, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан,
– заявив Токаєв.
У Казахстані відбулася інавгурація Токаєва: відео
Після того голова Центральної виборчої комісії Нурлан Абдіров вручив Токаєву посвідчення президента.
У Казахстані відбулася інавгурація Токаєва / Фото пресслужби президента
Новопризначений лідер країни окреслив заходи, які хоче реалізувати під час своєї каденції:
- реалізація конституційної реформи;
- розвиток села;
- мінімізація всіх перешкод, які виникають на шляху малого та середнього бізнесу;
- оновлення гілок влади тощо.
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Перші укази Токаєва
- Про концепцію розвитку сільських територій на 2023 – 2027 роки;
- про заходи щодо реалізації передвиборчої програми президента "Справедливий Казахстан – для всіх та для кожного. Тепер і назавжди";
- про заходи щодо повернення державі незаконно виведених активів;
- призначення на 14 січня 2023 року виборів депутатів сенату парламенту;
- про деякі питання вищої аудиторської палати Казахстану.
До речі, серед країн, співпраця з якими є пріоритетною для Казахстану, Токаєв назвав Росію. Мовляв, у фокусі уваги будуть питання взаємовигідної співпраці з сусідніми державами – Росією, Китаєм та країнами Центральної Азії.
Крім того, Токаєв планує докласти максимальних зусиль для розвитку співпраці зі США, ЄС, державами Азії, Близького Сходу та Закавказзя, а також з усіма зацікавленими країнами.Зверніть увагу! У Казахстану було лише 2 президенти. Перший – Назарбаєв – очолював країну 30 років. Водночас Токаєва вперше обрали на посаду у 2019 році.
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