Природа не в настрої: у Казахстані теж зафіксували землетрус
Джерело:Media.az
У понеділок, 6 лютого, світ сколихнули моротошні новини про потужні зумлетруси у Туреччині та Сирії. Нещодавно стало відомо, що у Казахстані зафіксували також підземні поштовхи.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що сейсмічні станції ТОВ "Сейсмологічна дослідно-методична експедиція" о 15:03 (за київським часом) зареєстрували землетрус.
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Які наслідки підземних поштовхів
Зазначають, що епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати, між населеними пунктами Акшиганак та Темірлан.
Сейсмологи визначили, що землетрус мав магнітуду 5,4, а глибина залягання джерела сягала 5 кілометрів. Також поштовхи зафіксували в:
- Темірлані – 3 бали;
- Шимкенті – 2-3 бали;
- Таразі – 2 бали.
Наразі інформації щодо жертв чи постраждалих немає.
Потужні землетруси сколихнули Туреччину: головне
- На південному сході Туреччини у понеділок, 6 лютого, стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.
- За даними ЗМІ, щонайменше 1 700 людей загинули в обох країнах, очікується, що кількість зростатиме. Попередньо, понад 8 000 осіб отримали поранення.
- Внаслідок стихії постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. Унаслідок цього у країні оголошено найвищий рівень тривоги. Поштовхи були відчутні також в Грузії, Ізраїлі, Лівані та на Кіпрі.
- Усе, що відомо про трагедію в Туреччині, читайте у матеріалі 24 Каналу.