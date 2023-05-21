"Ненавидимо окупантів": у Казахстані жінка вказала росіянці її місце та відправила до Путіна

Росіяни не полишають спроб качати права всюди, де вони перебувають. Зокрема, у Казахстані. Але не на тих нарвалися. Так, одну окупантку послали до Путіна під час конфлікту у громадському транспорті.

У мережі з'явилося промовисте відео. На ньому можна побачити конфлікт, який спалахнув у Казахстані між місцевою мешканкою та росіянкою, передає 24 Канал. Останню послали до Путіна за її підтримку війни проти України.

Читайте також Дуже не хочеться помирати: кремлівські пропагандисти в істериці через потенційну ядерну війну

Казахи ненавидять російських окупантів

Сутичка, як ви вже зрозуміли, розгорілася навколо питання війни в Україні. Під час поїздки у громадському транспорті казашка розклала по полицях ставлення до росіян її земляків.

Смерть російським фашистам, окупантам, які за гроші вбивають, ґвалтують, крадуть, мародерять чужі держави. Слава Україні! Крим – український! Ми, казахи, за щастя українців та за щастя своїх дітей!

– зазначила вона.

Мешканка Казахстану вказала росіянці на її істинне місце: дивіться відео

Жінка підкреслила, що казахи ненавидять російських окупантів. Також наостанок звернулася до своєї опонентки: "якщо ти така фашистка та терористка, іди, чого ти тут сидиш?". Вона закликала росіянку їхати до Путіна та заступатися за нього та своє військо, а не відсиджуватися у Казахстані.

Але це ще не кінець. Адже панянка погрозила, що відлупцює росіянку. Крім того, додала, що очікує на момент, коли "Путіна повісять", а всіх "росіян московитами назвуть".

Чекаю, коли всі держави поділяться і залишиться у Росії маленький Урал. Незабаром так буде,

– наголосила жінка.

До слова, про московитів і Московію. Литва може невдовзі перейменувати Росію.

У Литві Росію можуть назвати Московією

Комітет майбутнього Сейму от-от має розпочати дискусію про перейменування Росії. Під час неї міркуватимуть над тим, чи доцільно буде змінити топонім у литовській мові. Щоб країна-агресорка називалася "Московією". Про це заявив глава комітету, Ліберал Раймундас Лопата.

Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З історичної перспективи Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив,

– наголосив Лопата.

Під час обговорень міркуватимуть над тим, як же краще назвати країну, якою керує кривавий диктатор. Цілком імовірно, що мовитиметься ані про Росію, ані про Московію. Адже можуть обрати ще інший топонім.