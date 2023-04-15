У Казані біля танкового полігону прогримів потужний вибух: у небо здійнявся густий дим
У російській Казані у суботу, 15 квітня, пролунав сильний вибух. Зазначають, що зовсім випадково вибух стався поблизу танкового полігону, після чого там спалахнула пожежа.
Очевидці публікують фото та відео у телеграм-каналах. Діляться, що у місті було чути "дуже сильний хлопок". На оприлюднених кадрах видно високий стовб густого диму.
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Пропагандисти пишуть, що пожежа спалахнула у Південній частині Казані. Водночас російські служби з надзвичайних ситуацій, як завжди запевняють, що нічого не сталося.
Так, у пресслужбі МНС Росії по Татарстану заявили, що їм повідомлень про спалах не надходило. Та фото й відео з місця подій – говорять зовсім інше.
В Казані масштабна пожежа після вибуху / Фото з російських телеграм-каналів
На фото видно густий стовп диму / Фото з російських телеграм-каналів
У Казані прогримів вибух, поблизу полігону – пожежа: відео
Що могло статись у Казані
Причетність України до інциденту є малоймовірною. Нагадаємо, що від Східних українських кордонів до Казані близько 1 тисячі кілометрів.
Втім, українці уже активно коментують свіжу "бавовну" в Росії: жартують про "ефект лінзи" та "надзвук", адже подібними фразами найчастіше росіяни пояснюють походження дивних вибухів у глибині країни.
У мережі користувачі жартома уже назвали найімовірніші причини інциденту:
- Припускаю, що це ефект лінзи, або надзвук.
- Клята селітра.
- Це просто Христос Воскрес.
- Це куріння у недозволених місцях.
- Ні, це бах доброї волі.
- Очевидно, що це грюкнув газовий балон через ефект лінзи, і одразу перейшов на надзвук.