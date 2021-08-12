Білорусь вимолюватиме в Росії ще більше грошей, – Казанський про наслідки санкцій
Джерело:24 канал
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко довгий час грав роль "сірого контрабандистського хабу". На фоні порушених економічних стосунків України і Росії є Білорусь, яка зі всіма намагається дружити.
Але через нові санкції вся система почала розпадатись. Обмеження стали жорсткішими. Про це у трансляції на 24 каналі повідомив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.
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Він пояснив, що Сполучені Штати Америки дали декілька місяців всім компаніям, які працюють з "Бєларуськалієм" і майже заборонили купувати відповідну продукцію.
Лукашенко не може без грошей Путіна
Режим Лукашенка, за словами Казанського, не може жити без грошей Путіна. Білоруський диктатор повністю існував на подачках Росії, яка і годує державу.
Але тепер це буде складніше, адже грошей Білорусі не вистачатиме. "Якщо раніше вони примудрялись отримувати від Росії "халявну" нафту і робити з неї дешевий нафтопродукт, вивозити його в Європу, зараз санкції це все обрубають", – відзначив журналіст.
Що далі робитиме Білорусь? Очевидно, вимолюватиме в Росії все більше і більше грошей. Але чи даватиме Росія – не зрозуміло,
– наголосив Казанський.
Адже Лукашенко стає тягарем для всіх, він все більше проблемний. "Як довго в нього вийде всидіти у такій ситуації, коли він нікому не цікавий і не потрібен – своєрідний експеримент. Цікаво, чим це все закінчиться", – сказав представник у ТКГ.
Санкції проти Білорусі: що відомо
- США запровадили проти Білорусі наймасштабніші санкції.
- Обмеження ввели проти понад 40 осіб та структур, які надають Лукашенку гроші для збагачення та фінансують його режим.
- За словами пані посла США в Білорусі Джулі Фішер, відповідні санкції частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської.
Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео