Білорусь вимолюватиме в Росії ще більше грошей, – Казанський про наслідки санкцій

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко довгий час грав роль "сірого контрабандистського хабу". На фоні порушених економічних стосунків України і Росії є Білорусь, яка зі всіма намагається дружити.

Але через нові санкції вся система почала розпадатись. Обмеження стали жорсткішими. Про це у трансляції на 24 каналі повідомив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

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Він пояснив, що Сполучені Штати Америки дали декілька місяців всім компаніям, які працюють з "Бєларуськалієм" і майже заборонили купувати відповідну продукцію.

Лукашенко не може без грошей Путіна

Режим Лукашенка, за словами Казанського, не може жити без грошей Путіна. Білоруський диктатор повністю існував на подачках Росії, яка і годує державу.

Але тепер це буде складніше, адже грошей Білорусі не вистачатиме. "Якщо раніше вони примудрялись отримувати від Росії "халявну" нафту і робити з неї дешевий нафтопродукт, вивозити його в Європу, зараз санкції це все обрубають", – відзначив журналіст.

Що далі робитиме Білорусь? Очевидно, вимолюватиме в Росії все більше і більше грошей. Але чи даватиме Росія – не зрозуміло,

– наголосив Казанський.

Адже Лукашенко стає тягарем для всіх, він все більше проблемний. "Як довго в нього вийде всидіти у такій ситуації, коли він нікому не цікавий і не потрібен – своєрідний експеримент. Цікаво, чим це все закінчиться", – сказав представник у ТКГ.

Санкції проти Білорусі: що відомо

США запровадили проти Білорусі наймасштабніші санкції.

Обмеження ввели проти понад 40 осіб та структур, які надають Лукашенку гроші для збагачення та фінансують його режим.

За словами пані посла США в Білорусі Джулі Фішер, відповідні санкції частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської.

Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео