Я хочу, щоб історія з Медведчуком стала прецедентом, і він сів за ґрати, – Казанський

Після публікації плівок нардепа від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука з російськими бойовиками, ні в кого не залишилось сумнівів, що він вчинив державну зраду. Тому така історія повинна стати прецедентом.

Водночас сам олігарх повинен відправитись за ґрати. Таку думку під час трансляції на ютубі висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

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"Плівки Медведчука" злили невипадково

За його словами, можливо, ситуацію з Медведчуком довго і нудно "спускатимуть на гальма". Плівки "злили" невипадково, а свідомо. Тому, на думку журналіста, після такої кампанії не посадити проросійського нардепа буде дуже важко.

Хочу, щоб ця історія стала прецедентом і Медведчук відправився за ґрати,

– наголосив Казанський.

Він зазначив, якщо цього не зроблять, то це буде дуже серйозний удар для рейтингу президента. Важко уявити, як влада зможе тоді це пояснити. Адже така ситуація покаже або що влада з Медведчуком за одне, або те, що правоохоронна система України безсила і нічого не може.

"Нам показали, що Медведчук – це "демон з копитами", людина, яка на українську армію говорить "їхня армія". Він постійно перебуває на зв'язку зі всіма топовими чиновниками", – нагадав член ТКГ.

Казанський: Медведчук побіжить з країни в крайньому разі

Як вважає Казанський, Медведчук може втекти з України лише в крайньому разі. Це станеться тоді, якщо олігарх зрозуміє і буде впевненим в тому, що його дійсно посадять.

"У в'язницю він не хоче. Можливо, зараз він не вірить до кінця в серйозність ситуації довкола нього. Варіант з повторенням долі Януковича (Віктора – 24 канал) досить вірогідний", – додав журналіст.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Що таке "плівки Медведчука": коротко