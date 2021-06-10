Путін зміниться на когось із оточення Путіна, – Казанський про нову владу Росії

Представники опозиції в Росії є прихильниками ідеї шовінізму, як і чинна влада. Тому повністю держава, якщо і "вилікується" колись від цього, то це станеться не скоро.

Курс, якого дотримується держава-окупант, завдає їй великої шкоди. Таку думку в ефірі висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Казанський: Може прийти і хтось гірший за Путіна

Тому, за його словами, якщо замість чинного керівництва влади прийде нове поміркованіше покоління, то воно перебудує стосунки з суспільством і Заходом.

Я вірю, що якщо навіть в Росії не прийде якась опозиція до влади, а просто зміниться Путін умовно на когось з оточення Путіна, нове керівництво може бути прагматичнішим,

– наголосив Казанський.

Він зауважив, що нове керівництво ймовірне припинить конфронтацію, від якої всі програють і захоче миру та співробітництва. Бо це вигідно передусім для Росії.

"Ніхто не може гарантувати. Може, хтось і гірший за Путіна прийде. Адже Росія – це дуже небезпечна держава, від якої завжди віє загрозою. Але хочеться сподіватись, що це колись закінчиться", – сказав журналіст.

"Наразі добігає кінця цикл "заморозки", агресії, який триває зазвичай 20 – 30 років. Добігає кінця ера Путіна. Не знаю, скільки вона ще триватиме. Але має настати чергова" відлига", – додав Казанський.

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