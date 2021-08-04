Шанс є, – Казанський сказав, чи можна притягнути Киву до відповідальності
Джерело:24 канал
Одіозного нардепа Іллю Киву є за що притягати до відповідальності. Адже окрім останньої історії з "тітушками", є ще й справа з жомовою ямою.
Попри це, Кива всього-на-всього виконавець, орієнтуватись варто на інших осіб. Таку думку у трансляції 24 каналу висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.
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Казанський: Саджати треба верхівку ОПЗЖ
За його словами, Киву можна посадити. Але це не та мета, яку необхідно переслідувати.
Є шанс (притягнути Киву до відповідальності – 24 канал),
– зазначив Казанський.
Він наголосив, що саджати треба тих, хто "замовляє музику", все фінансує. Зокрема мовиться про верхівку "Опозиційної платформи – За життя", передусім про Віктора Медведчука.
На зміну Киви можуть знайти менш токсичного
"Якщо посадити Киву, то завтра знайдуть іншого, такого ж самого. Бо насправді Кива токсичний. Можуть знайти менш токсичного", – додав журналіст.
Казанський розповів, що чекає на Киву: дивіться трансляцію
СБУ викрила "тітушок" Киви: коротко
- Служба безпеки України на Сході викрила "тітушок" Іллі Киви.
- Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську спецслужби заблокували діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.
- За словами самого Киви, ніхто нікого не арештовував. Також він назвав своїх "тітушок" порядними й чесними людьми.