Шанс є, – Казанський сказав, чи можна притягнути Киву до відповідальності

4 серпня 2021 , 21:28
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Джерело:

24 канал

Одіозного нардепа Іллю Киву є за що притягати до відповідальності. Адже окрім останньої історії з "тітушками", є ще й справа з жомовою ямою.

Попри це, Кива всього-на-всього виконавець, орієнтуватись варто на інших осіб. Таку думку у трансляції 24 каналу висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. 

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Казанський: Саджати треба верхівку ОПЗЖ

За його словами, Киву можна посадити. Але це не та мета, яку необхідно переслідувати. 

Є шанс (притягнути Киву до відповідальності – 24 канал),
– зазначив Казанський.

Він наголосив, що саджати треба тих, хто "замовляє музику", все фінансує. Зокрема мовиться про верхівку "Опозиційної платформи – За життя", передусім про Віктора Медведчука.

На зміну Киви можуть знайти менш токсичного

"Якщо посадити Киву, то завтра знайдуть іншого, такого ж самого. Бо насправді Кива токсичний. Можуть знайти менш токсичного", – додав журналіст.

Казанський розповів, що чекає на Киву: дивіться трансляцію

СБУ викрила "тітушок" Киви: коротко

  • Служба безпеки України на Сході викрила "тітушок" Іллі Киви. 
  • Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську спецслужби заблокували діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті. 
  • За словами самого Киви, ніхто нікого не арештовував. Також він назвав своїх "тітушок" порядними й чесними людьми.
Автор: Денис Казанський, Анастасія Мигидюк