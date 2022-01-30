Каже, що донька учасника АТО: працівниця каналу "Рада" вибачилась за скандальну заяву

Працівниця каналу Рада Поліна Шишкіна вибачилася за свої слова про українському мову та державний прапор. Вона також заявила, що є донькою учасника АТО.

Однак менш ніж за 24 години дівчина нібито усвідомила свою провину та записала відео, в якому зазначила, що була неправа. Ролик оприлюднили у телеграм-каналі "Невідомий Патріот".

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Я мала необережність погано висловитися про українську мову та український прапор. Вважаю, що це було невірно, особливо будучи донькою учасника АТО я не мала на це право,

– сказала Шишкіна.

Водночас вона закликала "не повторювати її помилок, зважаючи на нашу геополітичну ситуацію".

Телеграм-канал "Невідомий Патріот" пише, що Шишкіну наче вже звільнили з телеканалу "Рада". Там вона обіймала посаду асистентки головного редактора.

Шишкіна вибачилася за слова про мову та прапор: дивіться відео