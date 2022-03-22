Кажуть, що битви виграє армія, а війну, – економіка, – Шмигаль закликав українців працювати

22 березня 2022 , 14:00
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Джерело:

телеграм глави Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль знову звернувся до українців активно працювати на економічному фронті країни. Він нагадав про допомогу для бізнесу.

Шмигаль почав свій пост з наступної фрази: "Кажуть, що битви виграє армія, а війну – економіка". 

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Очільник Уряду закликає українців працювати 

Денис Шмигаль вкотре наголосив, що зараз головне завдання Уряду та усіх, хто не перебуває на передовій – забезпечити перемогу України на економічному фронті. За його словами, держава має працювати, як і бізнес. 

Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули,
– додав глава Кабміну.

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Автор: Віта Свірневська